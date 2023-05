Die FDP habe nun 24 Stunden Zeit, der ersten Lesung des Gesetzes zuzustimmen, sagte Mützenich. Er hoffe, "dass in den nächsten Stunden ein Umdenken möglich ist". Die FDP müsse auch zu belastbaren Beratungen im Bundestag kommen. "Das kann man nicht außerparlamentarisch machen", sagte Mützenich: "Wir sind in einer Koalition!"

SPD-Chef Lars Klingbeil hatte bereits am Sonntagabend in der ARD betont, das Heizungsgesetz müsse vor der Sommerpause im Bundestag beschlossen werden, um Anfang 2024 in Kraft zu treten.



Zugleich räumte er ein, dass es noch Diskussionen etwa zu Mieterschutz, Förderung und Übergangsfristen brauche. Auch Mützenich betonte jetzt, dass die SPD noch Veränderungen wolle, vor allem um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht zu überlasten, dass das Gesetz aber doch notwendig sei: "Wir werden ohne die Wärmewende die Klimaziele nicht erreichen."