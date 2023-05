Nach Einschätzung von Kirchhof "drängt es nicht, dieses Gesetz – so wie es geplant ist – zu verabschieden. Es sei zu eindimensional und dürfe nicht "durchgepeitscht werden von Leuten, die meinen, bestimmte Fristen einhalten zu müssen, sonst geht die Welt unter". Es gebe viel mehr Möglichkeiten, auch im Bereich der zu wählenden Technologien.



Kirchhof erläutert, in einer Demokratie würden Probleme ausdiskutiert – gerade, wenn sie so existenziell für die Bürger seien. Er schlug vor, das Gesetzgebungsverfahren und gegebenenfalls den Start der Neuregelung zeitlich zu strecken. So bekämen das Parlament und Verbände mehr Zeit, um sich zu äußern. Außerdem könnten sich die Bevölkerung und auch die Wirtschaft dann besser darauf einstellen.