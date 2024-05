Die bundesweite UPD wurde 2020 gegründet, um Bürgerinnen und Bürger in gesundheitlichen und gesundheitsrechtlichen Fragen zu beraten. Davor wurde sie vom Sozialverband VdK Deutschland, dem Verbraucherzentrale Bundesverband und dem Verbund unabhängige Patientenberatung (VuP) als Gesellschafter seit 2006 betrieben. 2015 hatten der GKV-Spitzenverband und der Patientenbeauftragte der Bundesregierung den kommerziellen Gesundheitsdienstleister und Call-Center-Betreiber Sanvartis mit der Trägerschaft beauftragt. Seitdem wuchs die Kritik an der Beratung und an möglichen Interessenkonflikten von Sanvartis.



Deshalb verabschiedete die Koalition aus SPD, Grünen und FDP Anfang 2023 ein Gesetz, mit dem die Trägerschaft der UPD ab 2024 in eine Stiftung des öffentlichen Rechts umgewandelt werden sollte. Der entsprechende Gesetzesentwurf wurde im März 2023 beschlossen. Im Dezember 2023 wurde die Stiftung als "rechtsfähig" von der zuständigen Senatsverwaltung für Justiz von Berlin ernannt. Gesundheitsminister Karl Lauterbach zufolge wird durch die Reform die Patientenberatung "in eine staatsferne und unabhängige Struktur" überführt.



Allerdings gab es auch hier zuletzt Kritik von Patientenverbänden. Sie zweifeln an der Unabhängigkeit der Stiftung, da mit der GKV als Stifter eine zu starke Stellung und damit Einflussnahme in der Stiftung vermutet wird. Denn Konflikte zwischen Patienten und Krankenkassen machen einen großen Teil der Patientenberatung aus.