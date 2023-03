Der Bundestag hat eine Sonderabgabe für Produkte aus Einwegplaste beschlossen, um Städte und Gemeinden bei der Reinigung von Straßen und Parks finanziell zu entlasten. Mit dem am Donnerstagabend verabschiedeten Gesetz müssen die Hersteller bestimmter Getränkebecher, Essensverpackungen oder Zigaretten künftig in einen staatlichen Fonds einzahlen und sich so an den Kosten für die Beseitigung von Einwegplaste zu beteiligen. Auch Feuerwerkskörper wurden in die Regelung einbezogen.