Egal ob nach der Abi-Party oder einem langen sonnigen Tag am Meer: Die Wiese oder der Strand werden vermüllt zurückgelassen. Diese Bilder sollen künftig der Vergangenheit angehöhren, denn die Novelle des Verpackungsgesetzes sieht vor, dass in Deutschland Gastronomie und Lieferdienste ab 2023 ihre vor Ort abgefüllten Speisen und Getränke auch in Mehrwegverpackungen anbieten müssen. Aber reicht die Gesetzesnovelle weit genug? Eugen Herzau ist Professor für Verpackungstechnik und Nachhaltigkeit an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) in Leipzig:

Generell muss man sagen: Gesetze oder Verbotsschilder neigen dazu, dass man misstrauisch ist und die Frage stellt: Ist das sinnvoll oder nicht? Und ich bin ganz klar der Meinung das ist sinnvoll, weil wir als Bürger offensichtlich zu wenig darüber nachdenken, wie wir leben, wie wir Bequemlichkeit in den Vordergrund stellen und nicht an die Umwelt denken. Prof. Dr.-Ing. Eugen Herzau, HTWK Leipzig

Ist jetzt alles öko?

An der Stelle hakt der NABU, der Naturschutzbund Deutschlands, nach. Dem geht das neue europäische Einwegplastikverbot nicht weit genug. Unter anderem wegen der aktuell als öko oder natürlich beworbenen Einwegmaterialen wie Pappe oder bioabbaubaren Kunststoffen.

Die Umweltlasten werden damit nur verlagert. Abbaubare Kunststoffe sind in der Regel für eine industrielle Kompostanlage zertifiziert und haben in der Umwelt genauso wenig zu suchen wie konventionelle Kunststoffe. NABU Mitteilung

Darüber hinaus sei Pappe in der Herstellung sehr rohstoff- und energieintensiv und für die Produktion würden gesundheits- und umweltgefährdende Chemikalien benutzt, um die Pappe reißfest und haltbarer zu machen. Verpackungstechnologe Eugen Herzau aus Leipzig sieht das nicht ganz so verbissen.

Ich habe auch nicht gesagt, dass es bioabbaubare Kunststoffe als Alternative geben soll, sondern ich habe gesagt: Es sind Kartonvarianten, nachwachsende Rohstoffe, die dort verwendet werden sollen. Prof. Dr.-Ing. Eugen Herzau

Vorsicht vor falschen Signalen

Von den bioabbaubaren Kunststoffen hält Herzau genauso wenig wie der NABU, "der da völlig Recht hat, dass es teurer ist in der Herstellung und die Abbaubarkeit immer auch gleich mit Kompostierbarkeit gleichgesetzt wird, die aber in der Regel auf den industriell betriebenen Kompostieranlagen nicht zu schnell stattfindet und damit für diese Anlagen oder Betreiber ein Problem darstellen." Und dem Verbraucher würde das suggerieren: Oh, dieser Kunststoff ist bioabbaubar.

Kann ich auch im Wald lassen oder am Straßenrand, der zersetzt sich ja –und das ist natürlich das falsche Signal. Prof. Dr.-Ing. Eugen Herzau

Kompostierbare Kunststoffe haben noch dazu keinen nachhaltigen Effekt. Sie zerfallen, nutzen der Natur nichts. Doch die Kritik des NABU geht noch weiter: Laut der Gesetzesnovelle dürfen ab 2023 die deutschen Gastronomen keine Einwegverpackungen und Bestecke mehr verwenden. Und teurer als die aktuellen Verpackungen dürfen die umweltfreundlicheren auch nicht sein. Dabei sind aber kleinere Betriebe mit weniger als fünf Mitarbeitern oder einer Ladenfläche unter 80 Quadratmetern von der neuen Verordnung ausgenommen.

Ich gehe aber davon aus, dass aus diesem Gesetz heraus möglicherweise auch ein Umdenken generell stattfindet und auch eine Motivation für die kleinen Betriebe, die sagen okay, wir können das ja auch. Oder wir können auf Holzgabeln oder Holzmesser umsteigen. Oder wie auch immer. Und dann sieht die Welt auch noch mal ein bisschen anders aus. Prof. Dr.-Ing. Eugen Herzau

Herzau setzt da auf Erziehung. Die geht übrigens von der jüngeren Generation aus. Die Kinder lernen heute in der Schule schon viel über Müllvermeidung und tragen diese Informationen dann nach Hause.

Bequemlichkeit und Luxus sind die Probleme