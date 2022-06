Hörer machen Programm Trotz F35-Anschaffung: Eurofighter ist "Rückgrat der Luftwaffe"

Die Bundeswehr soll vor dem Hintergrund des Ukraine-Krise besser ausgestattet werden. 100 Milliarden Euro Sondervermögen sind dafür eingeplant. Mit dem Geld geht man international auf Einkaufstour. So sollen amerikanische Flugzeuge gekauft werden. Das wundert Kurt Hertwig aus Markersdorf in der Oberlausitz. Er fragt: "Für die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr sollen auch Flugzeuge aus den USA gekauft werden. Was aber ist eigentlich aus dem Eurofighter geworden?"