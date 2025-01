Inklusion am Arbeitsmarkt stockt Verband: "Behinderten wird zu wenig zugetraut – oft aus Unkenntnis"

06. Januar 2025, 05:00 Uhr

Acht Millionen Menschen mit Behinderung leben in Deutschland, knapp ein Zehntel der Gesamtbevölkerung. Viele möchten trotz Handicap arbeiten. Doch das ist nicht so einfach. Arbeitgeber tun sich nach wie vor schwer, Menschen mit Behinderung einzustellen – ungeachtet gesetzlicher Vorgaben. Sie zahlen lieber eine Ausgleichsabgabe. Ein MDR-Hörer fragt: Warum dürfen sich Firmen von Verpflichtungen freikaufen und was passiert mit den Ausgleichszahlungen?