"Ich habe mich noch in keinem Unternehmen so wohlgefühlt wie hier", sagt Müller und fügt an: "Man fühlt sich nicht als Mensch mit Behinderung, der jetzt hier arbeitet, sondern durch den Umgang miteinander vergisst man, dass man im Rollstuhl sitzt." Er sei Teil des Ganzen, freut sich der 26-Jährige, der im Marketing arbeitet.

Dass es sich einmal so entwickelt, war nicht von Anfang an klar, denn zunächst bekam Toni Müller auf seine Bewerbung eine Absage: "Und dann genau an meinem Geburtstag erhielt ich die Nachricht, dass ich doch zum Vorstellungsgespräch kommen kann." Neben ihm arbeiten in der Bad Lausicker Firma noch acht weitere Menschen mit Behinderung.