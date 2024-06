Die Redner der "16. Internationalen Klima- und Energiekonferenz" in Wien kommen aus aller Welt. Auf der Internetseite der Veranstalter werden sie als Leiter internationaler Organisationen, Forscher, Wissenschaftler an Universitäten vorgestellt. Beim Blick auf die Vortragsthemen wird schnell klar, dass es sich hier nicht um einen Austausch unabhängiger Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen handelt, sondern um eine Lobby-Veranstaltung von Klimaschutz-Gegnern. "Wie die Wissenschaft half, den Klimanotstand zu erfinden" oder "Mit dem Energiewende-Narrenschiff mit voller Fahrt aufs Riff" – so die Titel der Veranstaltungen. Das mag absurd klingen, tatsächlich gilt das Treffen in Wien unter Experten als eines der wichtigsten Vernetzungs-Treffen internationaler Klimawandel-Leugner auf europäischem Boden.

Janine Patz vom IDZ Jena erforscht für das "Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt" die Netzwerke der Klimawandel-Leugner. Bei den angekündigten Rednern in Wien handle es sich um das "Who is Who" des international organisierten "klimaskeptischen" bis klimaleugnenden Netzwerkes, so Patz. Vertreter aus Lobbyvereinen, großen Denkfabriken, pseudowissenschaftlichen Initiativen, aber auch universitären Bereichen, allerdings zumeist fachfremde Akademiker seien in Wien dabei.