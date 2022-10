Kretschmer betonte zugleich, die aktuelle Krise zeige, dass man nicht einfach die Kohleverstromung abschalten könne. Die Energiepreise schössen durch die Decke und man müsse sie jetzt wieder in den Griff bekommen. Man brauche einen breiten Konsens, was Energie in Zukunft kosten dürfe und wie das Energiesystem der Zukunft aussehen müsse. Erneuerbare Energien würden dabei eine wichtige Rolle spielen, man werde sie auch weiter ausbauen. Es brauche aber eine Grundlastfähigkeit, wenn kein Wind wehe und keine Sonne scheine. Deshalb könne man nicht einfach kurzfristig auf das Vorhandene verzichten.