Der Bund und die Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt investieren mehr als drei Milliarden Euro in zwei neue Großforschungszentren an vier Standorten. In Delitzsch und Leuna soll ein Zentrum für nachhaltige, synthetische Chemie entstehen. In Ralbitz-Rosenthal (Landkreis Bautzen) und in Görlitz wird eine Einrichtung für die Luft- und Raumfahrtforschung mit Namen Deutsches Zentrum für Astrophysik angesiedelt.