Vergütung Kassenärzte kritisieren Höhe der Honoraranhebung

Bei den Honorarverhandlungen zwischen den Kassenärzten und den gesetzlichen Krankenkassen werden immer die Kosten der zurückliegenden zwei Jahre als Grundlage ermittelt. Das heißt: Inflation und gestiegene Energiekosten in diesem Jahr werden erst bei den Verhandlungen im nächsten Jahr berücksichtigt. Bei den gesetzlichen Krankenkassen versteht man den Unmut der Ärzte nicht. Der jetzt erzielte Abschluss von zwei Prozent übersteige die Steigerungsraten der letzten Jahre.

Außerdem müsse man auch die Lage der Beitragszahler berücksichtigen, sagt Florian Lanz vom GKV-Spitzenverband: "Im Moment ist es so, dass überall die Menschen unter steigenden Kosten leiden. Da haben wir auf der einen Seite die Ärzteschaft, wo ein Praxisbesitzer im Jahr ungefähr 215.000 Euro an Ertrag aus dieser Praxis rauszieht. Auf der anderen Seite haben wir Beitragszahler und Beitragszahlerinnen, die in der Regel deutlich weniger Geld verdienen. Und jetzt muss man sich fragen, ist es angemessen, jetzt – um die Honorare von Praxisbesitzern zu sichern – dass dafür die Beiträge ansteigen."