Verteidigungsminister Boris Pistorius plant die Raketenabwehr in Deutschland weitreichend auszubauen. Dafür will er in Zusammenarbeit mit den Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen-Anhalt, Dietmar Woidke (SPD) und Reiner Haseloff (CDU) schnell die notwendige Infrastruktur schaffen. Wie der SPD-Politiker am Fliegerhorst Holzdorf sagte, gebe es zwar keine akute Angriffsgefahr und Deutschland beschaffe sich das Luftverteidigungssystem Arrow auch nicht wegen einer Bedrohungslage.