Weniger eindeutig ist das Stimmungsbild in der aktuellen Befragung bei der Frage, ob die Länder in der Europäischen Union die eigenen Waffenarsenale ausbauen sollten. Auf dem Nato-Gipfel im Juli hatten die Verteidigungsminister von Deutschland, Frankreich, Italien und Polen eine Absichtserklärung unterzeichnet, gemeinsam Mittelstreckenraketen zu entwickeln. Die sollen Reichweiten bis zu 2.000 Kilometer haben. Damit könnten von Deutschland aus auch Ziele in Moskau angegriffen werden. Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmer an der Befragung (53 Prozent) lehnt die geplante Raketenentwicklung ab. Alexander (37) aus dem Wartburgkreis fordert mit Blick auf die Geschichte, Deutschland solle sich neutral verhalten: "Deutschland sollte sich angesichts seiner Vergangenheit weder an Kriegen noch an der Entwicklung sinnloser, gefährlicher Waffen beteiligen." Heike (69) aus dem Landkreis Leipzig fragt: "Sollte Deutschland nicht erst einmal eine handlungsfähige Bundeswehr aufbauen, ehe es in Entwicklung von Mittelstreckenraketen investiert? Denn was nützen und diese Waffen, wenn ich keinen habe, der sie bedient?"