Doch selbst, wenn die EU-Staaten bereit wären, deutlich mehr in die Verteidigung zu investieren – Geld allein werde nicht reichen, um für den Ernstfall gewappnet zu sein, meint Fix. Es müssten Waffensysteme produziert werden, "von denen Europa heute nur träumen kann", so die Expertin.

Eine Alternative zu mehr militärischer Eigenständigkeit und zur Aufrüstung gibt es aber offenbar nicht. Florence Gaub, Direktorin der Forschungsabteilung des NATO Defense Colleges in Rom, verweist in diesem Zusammenhang auf die geänderte geostrategische Lage. Mit China, das kräftig aufrüstet und bereits jetzt über die zweitstärkste Armee der Welt nach den USA verfügt, wächst Amerika ein neuer Herausfoderer heran.

Die Lage in Asien, insbesondere Chinas Vorgehen gegen die nach Pekings Lesart abtrünnige chinesische Provinz Taiwan, werde Amerikas Ressourcen in Zukunft immer stärker binden und die Möglichkeiten, in Europa einzugreifen, schrumpfen lassen, erläuterte Gaub im Gespräch mit dem MDR. Bereits 2019 hätten ihr US-Partner gesagt: "Russland ist ein europäisches Problem, nicht mehr unseres. Ihr müsst euch darum kümmern." Die Europäer müssten daher mit dem Gedanken klarkommen, dass die Amerikaner im Ernstfall "vielleicht einfach nicht können, weil sie gerade woanders beschäftigt sind", so Gaub.