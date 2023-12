Nicht alle Befragten glauben, dass der Antisemitismus in Deutschland in den vergangenen Wochen zugenommen hat – das heißt aber nicht, dass sie Judenhass für ein zu vernachlässigendes Problem halten: "Der Antisemitismus war nie verschwunden, weder in Deutschland noch in der Welt", so beispielsweise Michael (75) aus Dresden. Sein Argument: "Bei bestimmten Ereignissen kann man es aber sofort erkennen, deshalb meine ich auch, dass der Antisemitismus nicht zugenommen hat, sondern lediglich sichtbar wird."

Bisheriger Kampf gegen Antisemitismus für viele unzureichend

MDRfragt-Mitglied Siegfried (69) aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge beklagt, dass aus seiner Sicht Justiz und polizeilicher Staatsschutz schon zu lange nicht hart genug gegen antisemitische Taten vorgehen. Seiner Meinung nach gibt es in Deutschland Rückschritte im Kampf gegen Antisemitismus: "Wir waren in Deutschland schon mal sehr viel weiter. Der Antisemitismus ist nur Teil des gesamten Rechtsrucks in Deutschland. Aber die Politik hat viel zu lange nur zugeschaut statt zu handeln."

Damit gehört Siegfried zu den mehr als zwei Fünftel der Befragten, die finden, der Kampf gegen Antisemitismus geht in Deutschland nicht weit genug. Etwa jede und jeder Vierte sagt hingegen, die derzeitigen Maßnahmen seine ausreichend. Für etwa ein Zehntel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen die bisherigen Anstrengungen gegen Antisemitismus zu weit.

Viele MDRfragt-Mitglieder finden, es sei wichtig, alle Formen von Judenhass gleichermaßen in den Blick zu nehmen. So schreibt Torsten (50) aus Chemnitz: "Die Anstrengungen sollten gegen linken, rechten und antiisraelischen Antisemitismus gleichermaßen gehen." Und Joachim (79), der ebenfalls in Chemnitz lebt, meint, Antisemitismus "muss stärker bekämpft werden – und auch mal Demos verbieten. Des Weiteren bessere Aufklärung im Bildungsbereich über unsere Geschichte."

Und Christian (63) aus Dresden appelliert an die gesellschaftliche Verantwortung und Solidarität mit Menschen jüdischen Glaubens: "Unsere vordringlichste Aufgabe ist in diesem Konflikt, Juden in Deutschland zu schützen und ihnen eine sichere und vertraute Heimat zu bieten."

Deutsche Diplomatie sollte (dauerhaften) Frieden forcieren

In der Befragung zum Krieg in Nahost wollten wir unter anderem auch wissen, worauf die deutsche Außen- und Spitzenpolitik ihre diplomatischen Bemühungen besonders ausrichten sollte. Die meistgenannten Schwerpunkte fasst der Kommentar von Christian (39) aus dem Saale-Orla-Kreis gut zusammen: "Es sollte alles getan werden, um Krieg, kriegerische Auseinandersetzungen zu beenden und um zukünftig einen dauerhaften Frieden mit einer Lösung des Konfliktes zu erreichen! Dabei sollten immer die Handlungen beider Konfliktparteien betrachtet werden."

Denn ein Großteil der Befragten sagt: Die diplomatischen Beziehungen Deutschlands sollten darauf abzielen, ein Ende des Krieges zu erzielen. Mehr als die Hälfte votiert zudem dafür, dass der Nahost-Konflikt dauerhaft befriedet werden sollte.

Jede und jeder zehnte Befragte positionierte sich in dieser Frage nicht. Einen Grund dafür nennt etwa Roman (50) aus Leipzig: "Deutschland sollte sich neutral verhalten und Verhandlungen empfehlen."

Alle weiteren Ergebnisse der Befragung sind am Ende dieses Beitrags verlinkt und können heruntergeladen werden. Bei MDRfragt können sich alle, die in Mitteldeutschland leben und einmalig registrieren, beteiligen und einbringen. Die Ergebnisse sind deswegen nicht repräsentativ. Wir wichten sie jedoch nach wissenschaftlichen Kriterien, um die Aussagekraft zu erhöhen. Zudem ist es wegen der vielen Kommentare, mit denen die MDRfragt-Gemeinschaft ihre Position begründet, möglich, die Zahlen einzuordnen und nicht nur zu zeigen, wie sich die Befragten positionieren, sondern auch, warum sie das tun.