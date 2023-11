Bildrechte: WerteInitiative, MDR

Die Welt werde immer bedrohlich und immer komplizierter, sagt Adler. Und Menschen reagierten in der Regel auf das Gefühl von Angst und Bedrohlichkeit und zu großer Komplexität durch eine Abwehr. "Verschwörungsmythen sind einfach unglaublich verlockend", erklärt er. Sie gäben das Gefühl: Es sei ganz anders, als alle denken. Und man könne gar nichts verstehen, weil in Wahrheit was Anderes dahinterstecke.



Er hofft, dass "OY VEY!" genutzt wird, um Verschwörungsmythen entgegentreten zu können: "In diesen Zeiten ist es wichtig, dass sich alle Menschen engagieren für Demokratie."