In Sachsen-Anhalt hat sich die Nachfrage bei OFEK, die einen Standort in Halle hat, laut Chernivsky seit dem 7. Oktober verfünffacht. In den meisten Fällen gehe es dabei um Beratung nach antisemitischen Vorfällen. "Es gibt aber auch Beratungsanfragen, die auf die allgemeine Situation bezogen sind, die mit Angst, Wut oder Verunsicherung einhergehen", erklärte Chernivsky.

Ähnlich wie in Sachsen, wo OFEK eine Beratungsstelle in Dresden hat, verdichten sich antisemitische Vorfälle Chernivsky zufolge in Sachsen-Anhalt vor allem an Schulen. Aber auch rund um Demonstrationen oder in der Nachbarschaft komme es zu Vorfällen. "Wir sehen, dass im Kontext von Rechtsextremismus, der in Sachsen und Sachsen-Anhalt deutlich in Erscheinung tritt, Antisemitismus durch die aktuellen Ereignisse befeuert wird", sagte Chernivsky.