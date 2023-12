So werde der israelischen Politik bzw. der Armee Israels dann vorgeworfen, aus Rachsucht und reiner Bösartigkeit Kinder zu töten. Ähnlich verhalte es sich mit dem Vorurteil vom geldgierigen Juden, der die Weltherrschaft an sich reißen will. Oder vom unversöhnlichen Juden, der den Deutschen immer wieder ihre Verbrechen vorhält.