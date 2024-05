MDRfragt Sachsen sehen EU-Osterweiterung positiver

Viele Befragte mit gemischten Gefühlen

Auch wenn das MDRfragt-Stimmungsbild überwiegend Zuspruch zur EU-Osterweiterung ergeben hat, zeigen viele Wortmeldungen aus der Gemeinschaft, dass sowohl Licht- als auch Schattenseiten gesehen werden.

So meint Ullrike (64) aus dem Erzgebirgskreis: "Ich habe 31 Jahre in der DDR und 34 Jahre in der BRD gelebt, immer am gleichen Ort und deshalb persönlich von der Erweiterung profitiert. Und zum Glück in Deutschland am positiven Ende des sozialen und wirtschaftlichen Gefälles in der EU. Letzteres halte ich für das größte Problem."

Sandra (58) aus Leipzig sieht es so: "Reisefreiheit, Wahl des Wohnortes, Arbeit – all das geht in Europa problemlos. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass die Zusammenarbeit der nationalen/regionalen Behörden besser und einfacher funktionieren muss. Polizei, Steuer und und und."

Und Jörg (73) aus Dresden formuliert ein immer wieder vorgebrachtes Argument: "Während die Freizügigkeit von Arbeitskräften innerhalb der EU als Gewinn betrachtet werden kann, ist der Wegfall der Grenzkontrollen in Bezug auf die Migrationsentwicklung ohne jeden Zweifel schädlich." Jörg argumentiert dabei mit den unterschiedlichen Regeln für Sozialleistungen innerhalb der EU, die für zusätzliche Unwuchten bei der irregulären Migration sorgten.

Kritiker-Argument: zu früh zu groß geworden

Unter jenen, die die EU-Osterweiterung eher falsch oder falsch finden, ist ein Hauptargument: Die Europäische Union hätte vorher einige Regeln ändern müssen. So meint Heiner (85) aus dem Landkreis Bautzen: "Die Aufnahme all dieser Länder war ein großer Fehler, weil keine Reform der EU damit einher lief. Durch das Einstimmigkeitsprinzip ist das Monster EU nicht regierbar." Er verweist etwa auf die schwierigen Diskussionen mit Polen und Ungarn in den vergangenen Jahren.

Auch Jens (64) aus Mittelsachsen verweist auf diese beiden Länder und fehlende klare Regelungen: "Zuerst hätte die EU reformiert werden müssen", begründet auch er seine kritische Sicht auf die EU-Osterweiterung. Auch, um Länder, "die nur des Geldes wegen dabei sind und ansonsten alles als Einmischung sehen, leichter wieder auszuschließen".

In Sachsen fällt Stimmungsbild positiver aus

Egal, ob es um den allgemeinen Blick auf die EU-Osterweiterung oder um einzelne Aspekte wie Wirtschaft und das gesellschaftliche Miteinander mit den östlichen EU-Nachbarn geht: Es fällt auf, dass die Befragten aus Sachsen immer wieder positiver gestimmt sind als die Teilnehmenden aus Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Beispiel: Wirtschaft und Fachkräftemangel. Knapp die Hälfte der sächsischen Befragten haben den Eindruck, dass der Fachkräftemangel in ihrer Region durch die EU-Osterweiterung gemindert wurde. In Thüringen und Sachsen-Anhalt sind es jeweils etwa knapp ein Drittel der Befragten.

Bildrechte: MDRfragt

Ähnlich sieht die Verteilung aus, wenn es allgemein darum geht, ob die Wirtschaft in der eigenen Region von der EU-Osterweiterung profitiert:

Bildrechte: MDRfragt

Sachsen ist das einzige der drei Bundesländer, das direkt an die östlichen EU-Nachbarn grenzt– und zwar gleich doppelt: an Polen und an Tschechien. Und viele sehen in dem durch die EU-Osterweiterung größer gewordenen gemeinsamen Wirtschaftsraum mit Freiheiten für die Wahl von Wohn- oder Arbeitsort einen echten Standortvorteil.

EU-Osterweiterung für Sachsen existenziell?

"Für Sachsen ist diese Osterweiterung existenziell wichtig, da ohne die wirtschaftlichen Verflechtungen und die vielen Berufspendler aus Tschechien und Polen der Freistaat sehr viel schlechter dastehen würde", meint etwa Andreas (65) aus dem Erzgebirgskreis. Und Ulrich (72) beschreibt aus eigener Beobachtung: "In unserer Grenzregion, Erzgebirge, würden so manche Krankenhäuser und andere Betriebe nicht mehr richtig arbeiten können."

Und auch MDRfragt-Mitglieder, die nicht im Grenzgebiet wohnen, dort aber unterwegs waren, teilen den Eindruck: "Bei einem Ausflug ins Erzgebirge hatte ich den Eindruck, dass die Gastronomie ohne tschechische Arbeitskräfte gar nicht existieren könnte", schreibt etwa Renate (70) aus dem Landkreis Harz.

Beispiel gesellschaftliches Miteinander

Und auch bei der Frage nach dem gesellschaftlichen Miteinander zeigt sich ein vergleichbares Bild: Während in Sachsen-Anhalt und Thüringen mit jeweils knapp der Hälfte ungefähr gleich viele Befragte finden, dass die gesellschaftlichen Beziehungen zu den direkten EU-Nachbarn im Osten gut sind, sehen das in Sachsen zwei Drittel und damit deutlich mehr Befragte so.

Bildrechte: MDRfragt

Auch hier zeigt sich, dass viele Teilnehmende des MDRfragt-Stimmungsbildes, gerade aus Sachsen, ihre Meinung aus persönlichen Erfahrungen speisen: "Ich habe große Sympathien zu Tschechien und die unmittelbare Nachbarregion", so Andreas aus dem Erzgebirgskreis: "Persönlich empfinde ich es als besonders schön, dass unser Enkelsohn seit sechs Jahren wöchentlich die Musikschule im tschechischen Vejprty besuchen kann und man damit auch persönliche Kontakte hat."

Andere, wie Astrid (58) aus Leipzig sehen mit Sorge darauf, dass die langjährige Regierungs-Partei und aktuelle Oppositionskraft PiS Stimmung gegen Deutschland macht: "Die Beziehungen zu Polen müssen deutlich verbessert werden. Der in Polen durch die PIS verbreitete Deutschlandhass darf keinen neuen Nährboden erhalten, dafür bedarf es auch Anstrengungen von deutscher Seite – zum Beispiel die Befindlichkeiten der Polen ernster nehmen."