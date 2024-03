Mit 19,2 Prozent gilt in Sachsen-Anhalt rund jeder fünfte Mensch als arm. Am stärksten betroffen waren Menschen in Halle (Saale) mit einer Quote von 21,9 Prozent. In Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg lag der Anteil der als arm definierten Menschen bei 16,1 Prozent und damit am niedrigsten.