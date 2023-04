Während das Großkreuz in besonderer Ausführung die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik ist, gibt es darunter noch sieben andere Stufen des Verdienstordens. Sie werden in der Bundesrepublik seit 1951 an in- und ausländische Bürgerinnen und Bürger verliehen. Dass unter den Geehrten auch immer wieder Politiker sind, ist umstritten. "Ich halte es für falsch, wenn sich Politiker gegenseitig Orden umhängen", sagt Jan Korte. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion findet, dass diese Praxis völlig aus der Zeit gefallen sei. "Wenn überhaupt, haben es diejenigen verdient, die in den Vereinen, Verbänden und vor Ort ehrenamtlich Gutes für die Gesellschaft tun."