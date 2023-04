Als besondere Fähigkeiten Merkels bezeichnete der Bundespräsident deren Beharren auf Fakten, die Kunst des Verhandelns und ihre Unbeirrbarkeit, mit der sie grundsätzliche Prinzipien des Staates hochgehalten habe. Dies habe sich unter anderem in ihrer Politik während der Corona-Pandemie, in der Finanzmarktkrise, in der Russlandpolitik oder beim Ausstieg aus der Atomenergie sowie in der Flüchtlingskrise gezeigt. Dabei habe Merkel auch Entscheidungen korrigiert, wenn neue Fakten neue Entscheidungen erforderten, sagte Steinmeier, der zudem Merkels Eintreten für den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland und den Ausbau der deutsch-israelischen Beziehungen würdigte.