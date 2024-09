Unionsvizefraktionschef Jens Spahn hat vor dem Bund-Länder-Gespräch über Migration von der Ampelkoalition konkrete Entscheidungen gefordert. Spahn sagte MDR AKTUELL, die Gespräche müssten einen Unterschied machen zu dem, was die Ampel in der vergangenen Woche vorgeschlagen habe. Er betonte, dass ein Messerverbot keine Terrorattacken verhindere und zudem die Migration nicht begrenze. Spahn sieht den Fokus in einem anderen Bereich: "Es geht um die Zurückweisung an den Grenzen." Nun müsse man sehen, ob die Ampel bereit sei, über diese Themen auch zu reden oder ob sie bei ihren Pseudo-Lösungen bleiben wolle. Dann gehe die Union aber nicht mit in Verantwortung.