Für Geflüchtete werden die Regeln verschärft. Geflüchtete, die vor ihrer Einreise in Deutschland in einem anderen EU-Land bereits registriert wurden, sollen künftig keine mehr Sozialleistungen erhalten, sobald der eigentlich zuständige EU-Staat der Rückübernahme zugestimmt hat.

Flüchtlinge sollen ihren Schutzanspruch in Deutschland verlieren, wenn sie ohne zwingende Gründe in ihr Heimatland zurückreisen, etwa für einen Urlaub. Von dieser Regelung ausgenommen werden Ukrainer, die etwa ihre zum Militär eingezogenen Partner in der Heimat besuchen.