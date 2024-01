Die Ausgaben des Staats für die Parteienfinanzierung sind bei einer sogenannten absoluten Obergrenze gedeckelt. Übersteigt die Gesamtsumme der Ansprüche diese Grenze, werden die Zahlungen an die Parteien entsprechend proportional gekürzt. Die Obergrenze wird jährlich gemäß der Preisentwicklung angepasst und lag 2022 bei knapp 178,5 Millionen Euro. Der Versuch der damals schwarz-roten Koalition, die Grenze 2018 sprunghaft auf 190 Millionen Euro anzuheben, wurde vom Bundesverfassungsgericht im Januar 2023 wieder kassiert.

Neben der absoluten Obergrenze gibt es noch eine sogenannte relative für jede einzelne Partei. So dürfen die staatlichen Zuwendungen nicht die Summe der parteieigenen Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und unternehmerischer Tätigkeit übersteigen. Die Idee dahinter ist, dass Parteien nicht überwiegend vom Staat finanziert werden sollen.

Benachteiligt davon sind vor allem kleinere Parteien, die nur geringe Mitgliederzahlen, kaum Spender und keine nennenswerten sonstigen Einnahmen haben. So hätte beispielsweise die Satirepartei Die Partei im Jahr 2022 allein wegen ihrer Wahlergebnisse bereits einen Anspruch von mehr als 1,7 Millionen Euro aus der Parteienfinanzierung gehabt. Da sie aber nur rund eine Million Euro Eigeneinnahmen vorweisen konnte, wurde die Zuwendung auch bei dieser Summe gedeckelt. Noch ärger traf es die FAMILIE , die einen rechnerischen Anspruch von mehr als 320.000 Euro gehabt hätte, wegen mangelnder Eigeneinnahmen aber auf 75.000 Euro heruntergestuft wurde. Hinzu kam dann noch die allgemeine Kürzung für alle Parteien durch die absolute Obergrenze.

Das nutzte die AfD in ihrer Anfangszeit, indem sie Gold ankaufte und praktisch zum gleichen Preis wieder verkaufte. Den Verkaufspreis gab sie als Einnahme an und schaffte es damit, ihre Bilanz so hochzuschrauben, dass ihr keine Ansprüche aus der Parteienfinanzierung verloren gingen.