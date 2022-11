Rund 30 Bundestagsabgeordnete und 200 Landtagsabgeordnete seien auf TikTok, hat der Hamburger Politikberater Martin Fuchs gezählt. Insgesamt nutzen 450 deutsche Politikerinnen und Politiker die chinesische Videoplattform, die seit zwei, drei Jahren wie kaum eine zweite bei unter 20-Jährigen angesagt ist. Am aktivsten sind demnach Politikerinnen und Politiker von AfD und FDP. Die Grünen seien am seltensten vertreten, erklärt Martin Fuchs.

Inhaltlich beobachtet Fuchs in den kurzen Videos vor allem folgendes: "Das, was wir am meisten beobachten, ist zum einen natürlich sehr stark, irgendwelche Challenges und Sachen, die in der Kultur verankert sind, nachzumachen und sich zu beteiligen. Das zweite ist, dass man Bashing betreibt. Man sagt: Es gibt einen politischen Gegner und den greift man frontal an." Dabei ginge es weniger um positive eigene Ideen, sondern darum, den anderen abzuwerten.