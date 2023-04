Nach den Ermittlungsergebnissen der Bundesanwaltschaft schloss sich die Gruppe spätestens im Januar 2022 zusammen, um bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland auszulösen. Dafür hätten sie Gewalt und Todesopfer in Kauf genommen. So wollte die Gruppe die Demokratie beseitigen und die Staatsgewalt übernehmen.