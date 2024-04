Aktueller Spitzenreiter bei Großspenden ist allerdings das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Laut Bundestag flossen bis 26. April 5.986.463,64 Euro an Spenden über 35.000 Euro an alle Parteien im Bundestag – 5.160.463,64 Euro allein an das BSW. Neben 80.463,64 Euro vom BSW-Förderverein bekam die Partei im März mehr als vier Millionen von Thomas Stanger, der im Januar schon 990.000 Euro locker gemacht hatte.

Ein bekannteres ostdeutsches Gesicht ist CDU-Spender Stephan Schambach. Regelmäßig tauchen auch die BMW-Erben Susanne Klatten und Stefan Quandt als CDU-Spender auf. Dazu kommen neben Privatleuten auch Unternehmen und Verbände, die Sixt Autovermietung etwa, die Deutsche Vermögensberatung AG oder der bayerische Verband der Metall- und Elektroindustrie, die aber zumeist neben CSU und CDU auch die FDP, die SPD und die Grünen unterstützen.

Motive für Parteispenden bleiben eher vage

Wer, wann und wie viel spendet, wird also öffentlich. Weniger bekannt jedoch werden die Motive der Spender und Spenderinnen. Ihnen sind selten und meist nur allgemein gehaltene Aussagen dazu zu entlocken – wenn überhaupt.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Kalaene Das hat auch rechtliche Gründe, weil mit Parteispenden gar keine konkreten Ziele verfolgt werden dürfen. So lässt das Parteiengesetz die Annahme einer Spende nicht zu, wenn sie "erkennbar in Erwartung oder als Gegenleistung" für einen bestimmten wirtschaftlichen oder politischen Vorteil fließt.



Probleme damit gab es etwa nach größeren Spenden des auch in Leipzig aktiven Berliner Immobilieninvestors Christoph Gröner. Er hatte 2020 persönlich und über die Gröner Family Office GmbH der CDU in Berlin insgesamt 800.000 Euro zukommen lassen und in Interviews später von Bedingungen gesprochen. So sagte er unter anderem im Mai 2021 bei Deutschlandfunk Kultur und mit Bezug auf den Berliner Mietendeckel, er habe gewollt, dass die CDU diesen "modifiziert".

Erst zwei Jahre später forderte die Berliner Linke eine Prüfung, doch die Bundestagsverwaltung erklärte, die CDU habe den Verdacht ausgeräumt: Die Aussagen von Gröner "wurden zwischenzeitlich nachvollziehbar richtiggestellt" und so das "Verwaltungsverfahren vorbehaltlich neuer Erkenntnisse eingestellt".

Blinde Flecken: Die Vermögen der Spender

Nicht geprüft wird, ob die Spender sich das leisten können. Mit öffentlich zugänglichen Quellen ist kaum möglich zu überprüfen, ob als reich geltende Menschen tatsächlich eigenes Geld einsetzen. Zwar ist bekannt, woher Leute wie etwa Gröner, Klatten, Quandt oder Schambach ihre Vermögen haben.

Bildrechte: IMAGO / Steinach Schambach etwa, 1970 in Erfurt geboren, entwickelte 1995 eine erste Software für den Online-Handel und gründete unter anderem Intershop in Jena. Beim Verkauf des Intershop-Nachfolgers Demandware durch Salesforce bekam er 2016 rund 220 Millionen US-Dollar.



Weniger bekannt ist dagegen, warum etwa der noch keine 30 Jahre alte Thadaeus Friedemann Otto der Partei Volt Deutschland dieses und vergangenes Jahr 325.000 Euro spenden konnte. Mögliche Einkünfte als Rapper "Alo Thadeus" dürften das kaum erklären. Möglicherweise könnte hier auch Erbschaft eine Rolle spielen.