Generalbundesanwaltschaft Geplanter Umsturzversuch: Mutmaßliche Terroristin in Mittelsachsen festgenommen

Im Landkreis Mittelsachsen ist eine Frau festgenommen worden, die Rädelsführerin einer terroristischen Vereinigung sein soll. Die 75 Jahre alte Frau gehört offenbar zu einer Gruppe, die bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland herbeiführen und Bundesgesundheitsminister Lauterbach entführen wollte. Ein Haftrichter entschied am Donnerstag, dass die Frau in Untersuchungshaft kommt.