Zum Beispiel in Bad Schmiedeberg, einer 8.000-Einwohner-Stadt an der Grenze zu Sachsen. Bürgermeisterin Heike Dorczok zufolge liegen die Altschulden bei mehr als 2.500 Euro pro Kopf. Seit vielen Jahren sei man zum Sparen gezwungen. Die Auswirkungen spüre man an jeder Ecke.

Die Feuerwehr braucht eine neue Drehleiter? Kein Geld. Personal, um Bad Schmiedeberg – immerhin ein anerkannter Kurort – touristisch zu vermarkten? Kein Geld. Die Straßen? "Eine reine Flickschusterei", sagt Dorczok. Neues Spielzeug für den Kindergarten? "Es kann nicht sein, dass ich mit meinen Mitarbeiterinnen über solche Dinge streiten muss." Trotz der Sparkonzepte würden die Fehlbeträge im Haushalt von Jahr zu Jahr steigen. "Von alleine kommen wir von diesen Schulden nie wieder runter."

Kommunen in Sachsen-Anhalt haben niedrige Steuereinnahmen

In Sachsen-Anhalt gebe es seit zwei Jahrzehnten "flächendeckende Probleme", sagt René Geißler, Professor für öffentliche Verwaltung an der Technischen Hochschule Wildau und Autor zahlreicher Studien zu Kommunalfinanzen. Noch angespannter sei die Lage zwar im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen, wo manche Städte gar Schulden in Milliardenhöhe haben. "Aber im ostdeutschen Vergleich ragen Sachsen-Anhalts Kommunen negativ heraus."