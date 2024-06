Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa Pool | Boris Roessler

Ein Großaufgebot der Polizei durchsuche derzeit sieben Objekte und drei Grundstücke in Baden-Württemberg, Sachsen und Schleswig-Holstein, teilte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Mittag mit.



Die Maßnahmen richteten sich gegen zwei Beschuldigte aus Baden-Württemberg. Ihnen werde Unterstützung einer inländischen terroristischen Vereinigung zur Last gelegt, sagte die Sprecherin weiter. An den Durchsuchungsmaßnahmen seien über 700 Beamte des Bundeskriminalamts, der Bundespolizei sowie der Landespolizeien von Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein beteiligt.