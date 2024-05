Mutmaßliche Reichsbürger Zweiter Prozess gegen "Reichsbürger"-Gruppe um Prinz Reuß gestartet

21. Mai 2024, 11:33 Uhr

In Frankfurt am Main müssen sich in einem Mammutprozess Mitglieder der sogenannten "Reichsbürger"-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß vor Gericht verantworten. In insgesamt drei Verfahren in Stuttgart, Frankfurt und München sollen die Ereignisse um die Gruppierung aufgearbeitet werden. Den mutmaßlichen "Reichsbürgern" wird unter anderem die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. In Frankfurt sitzt auch der mutmaßliche Rädelsführer Prinz Reuß auf der Anklagebank.