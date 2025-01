Er kündigte zudem an, seine Partei werde sich dafür stark machen, dass künftig auch die Bundespolizei Haftbefehle beantragen darf. Der Mann, der gestern zwei Menschen erstochen und drei weitere Personen verletzt hat, ist ein 28-jähriger Afghane, der bereits mehrmals durch Gewalttaten auffällig wurde. CSU-Chef Markus Söder hat eine "Null Toleranz"-Politik bei der Migration gefordert. Darin sei er sich mit Merz einig. Söder zufolge "ist es überfällig, dass sich in Deutschland etwas ändert."

Während des Gedenkens der Opfer des Angriffs in Aschaffenburg legte Bürgermeister Jürgen Herzing einen Kranz am Tatort nieder. Er zeigte sich tief betroffen. Bei aller Trauer warnte der SPD-Politiker aber auch vor Hass und Hetze. Man dürfe trotz Wut und Rachegedanken keine Spirale der Gewalt und des Hasses in Gang setzen, so Herzing weiter.