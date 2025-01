Nach Angriff in Aschaffenburg Kriminalist fordert stärkere Auseinandersetzung mit Biografie von Gewalttätern

Was bedeutet es, dass wir auch in dieser Gruppe psychisch kranker Gewalttäter noch einmal differenzieren müssen, weil viele dieser Gewalttaten auf Migranten und auch Geflüchtete zurückzuführen sind?

Also letztendlich handelt es sich ja erst einmal um Menschen, die an psychischen Erkrankungen leiden. Da ist natürlich Fachkompetenz gefragt in der Einschätzung, wie wird sich diese Person verhalten, wenn sie sich jetzt nicht mehr in diesem gesicherten Umfeld aufhält. Ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt die Einschätzungen zur Gefährlichkeit von kranken Straftätern noch rigider gehandhabt werden. Dass man nicht mehr so schnell sagt: Von diesen Menschen geht keine Gefahr mehr aus.