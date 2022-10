SPD-Chefin Saskia Esken hat Forderungen aus der FDP zurückgewiesen, liberale Positionen nach der Niedersachsen-Wahl in der Ampel-Koalition stärker zu berücksichtigen. Esken sagte MDR AKTUELL, man habe einen Koalitionsvertrag vereinbart. In den Koalitionsausschüssen würden die Belange der einzelnen Parteien und vor allem die des Landes berücksichtigt. Esken sagte: "Alle sitzen gleichberechtigt am Tisch. (…) Wir werden der FDP auch weiterhin eine gute, vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit anbieten."

Sachsens SPD-Chefin Kathrin Michel sagte MDR AKTUELL, es sei immer gut, wenn eine Partei einen Ministerpräsidenten im Amt habe. Dann habe man in der Bevölkerung einen Bonus. SPD-Chef Lars Klingbeil zeigte sich "sehr zufrieden" mit dem Wahlergebnis. Die SPD habe gekämpft und gewonnen, sagte Klingbeil im ZDF. Das fühle sich gut an in diesen turbulenten Zeiten. Er betonte den Anteil von Ministerpräsidenten Stephan Weil am Erfolg.