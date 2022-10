Die grünen Wunschkoalitionspartner mussten nach Höhenflügen in den Sommerumfragen zusehen, wie ihre niedersächsischen Beliebtheitswerte gleichsam mit denen der Bundespartei auf Talfahrt gingen. Das Gasumlagen-Chaos im Wirtschaftsministerium sorgte auch von Emden bis Göttingen für wenig Jubelstürme. Dass die Grünen dennoch gut fünf Prozent im Vergleich zur Landtagswahl von 2017 zulegen können, dürfte vor allem daran liegen, dass ihre Kernkompetenzen von Erneuerbaren Energien bis Klimaschutz in Niedersachsen sehr gefragt sind.

Die FDP fliegt knapp aus dem niedersächsischen Parlament und verliert die vierte Landtagswahl in Folge. Im Bund wie in Niedersachsen sägen die Liberalen seit Wochen am eigenen Ast. In Niedersachen führte die Partei einen Wahlkampf gegen Grüne und SPD, obwohl es nie gut für eine schwarz-gelbe oder eine sogenannte Jamaika-Koalition aussah. Es drängt sich die Frage auf, wie erfolgreich solch eine Strategie sein kann, wenn man im Bund mit SPD und Grünen zusammenarbeitet und der Wahlkampf von bundespolitischen Themen geprägt wird. Die Antwort auf diese Frage gab es am Wahlabend.