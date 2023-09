AfD-Umfragehoch Was würde passieren, wenn die AfD regiert?

Bildrechte: MDR/Denis Ludwig/Franz-Paul Senftleben

In Ostdeutschland ist die AfD besonders erfolgreich. In einigen Ländern kann sich jeder Dritte vorstellen, die AfD zu wählen. Die Partei stellt mittlerweile Ämter wie den Landrat in Sonneberg oder den Bürgermeister in Raguhn-Jeßnitz. Was, wenn sie die Landtagswahlen in Thüringen oder Sachsen 2024 gewinnt? In welchen Politikbereichen könnte sie Einfluss nehmen und das Land verändern? Recap macht das Gedankenexperiment.