Vor über einer Woche feierte die Alternative für Deutschland in Sonneberg ihren ersten Sieg bei einer Landratswahl. Parteispitzen aus der Thüringer AfD und aus dem Bundverband sind in die Kleinstadt gekommen und lachten in die zahlreichen Fernsehkameras.

In den jüngsten kommunalen Erfolgen der Partei, die der Verfassungsschutz als rechtsextremistischen Verdachtsfall beobachtet und im Fall der Thüringer AfD als gesichert rechtsextrem einstuft, sieht Benjamin Höhne ein Muster: "Wenn dann bei der AfD im Vorfeld Veranstaltungen stattfinden, wie in einer kleinen Einheitsgemeinde wie Raguhn-Jesßnitz mit knapp 8.000 Wahlberechtigten und dann taucht dort der Parteivorsitzende auf und dann schauen wir uns die mediale Resonanz an, die Wahlplakate. Das zeigt doch deutlich, dass es auch der AfD wichtig ist, dort Fuß zu fassen. Das sind Erfolge, Erfolgsmeldungen, die sie dann vermelden kann", sagt der Politikwissenschafter von der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg.