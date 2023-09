Bildrechte: Christian Oechsner/privat

Über Christian Oechsner Christian Oechsner (28), geboren in Saalfeld/Saale. Durch Sauerstoffmangel bei der Geburt ist er schwerbehindert (starke Spastik in den Beinen, Sprachstörung). Auf einen Rollstuhl ist er täglich angewiesen.



Von 2003 bis 2007 besuchte er die freie Montessori-Schule in Bad Lobenstein (Grundschule). Von 2007 bis 2014 besuchte er das Staatlich-regionale Förderzentrum in Gera. Seine schulische Laufbahn beendete er mit einem guten Realschulabschluss. Eine Ausbildung hat er nicht.



Seit Oktober 2014 arbeitet er bei der Pößnecker Werkstätten gGmbH in Pößneck (Werkstatt für behinderte Menschen). Dort wird er nicht als Bürokraft bezahlt, sondern erhält den sogenannten "Behinderten-Lohn" und ist zusätzlich auf staatliche Unterstützung angewiesen.



Seit September 2017 ist er zweimal wöchentlich im Außeneinsatz bei der Wohnungsgenossenschaft in Pößneck. An beiden Einsatzorten ist er im Büro mit allgemeinen Verwaltungstätigkeiten befasst.