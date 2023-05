Rentenberater Lindner weist darauf hin, dass ein vorzeitiger Rentenbeginn nicht automatisch Ruhestand bedeuten muss: "Im Übrigen scheint Herrn Spahn entgangen zu sein, dass der Eintritt in eine vorzeitige Altersrente heute eben nicht mehr mit dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben (und damit mit der Verschärfung des Fachkräftemangels) verbunden ist. Seit diesem Jahr gibt es für Altersrentner keine Hinzuverdienstgrenze mehr. Trotz Rentenbezug kann also die bisherige Erwerbstätigkeit uneingeschränkt weiter ausgeübt werden." Genau das hatten die Parteien der Ampelkoalition im Koalitionsvertrag vereinbart. In ihren rentenrechtlichen Plänen favorisieren sie einen flexiblen Einstieg von Arbeitnehmern in die Rente.