Christian Lindner: Seit 2023 können damit vorzeitige Altersrenten und Erwerbseinkommen in unbeschränkter Höhe nebeneinander her bezogen werden, was die Möglichkeit eröffnet, für eine gewisse Zeit ein doppeltes Einkommen zu erzielen. Der Eintritt in die Rente ist nun nicht mehr an das weitgehende Ausscheiden aus dem Erwerbsleben gekoppelt. Das ist erfreulich für viele Versicherte, aber auch für die Unternehmen, denen nun erfahrene Arbeitskräfte länger zur Verfügung stehen. Und ein Stück weit freut sich noch ein anderer mit: der Finanzminister. Denn dem beschert der steuerpflichtige Teil der Rente zusätzliche Einnahmen.