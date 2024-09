Arbeitsminister Hubertus Heil hatte im Vorfeld der Beratungen im Bundestag das Beispiel einer Frau aus Sachsen gebracht, die heute 49 Jahre alt ist. Wenn sie in den 2040er Jahren in Rente geht, würde der unterschiedliche Effekt der Niveau-Stabilisierung oder eines Fallenlassen der Pläne einen Unterschied von 1.100 Euro im Monat mehr oder weniger auf dem Konto der Sächsin ausmachen, rechnete er vor.



Für die Stabilität der Renten sei zudem auch zukünftig entscheidend, wie viele Menschen in Arbeit und in Beschäftigung sind, so Heil. Ausgebaut werden müssten flexible Übergänge in den Ruhestand mit mehr Menschen, die faktisch länger arbeiten, die Erwerbsbeteiligung von Frauen, die Förderung von Aus- und Weiterbildung sowie die Zuwanderung von Fachkräften. Nur das auf 67 Jahre steigende reguläre Rentenalter soll Heil zufolge keinesfalls angetastet werden.