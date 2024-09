Bildrechte: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Die FDP kritisierte vor allem die Kosten der Reform. Der Vorschlag des Ministers schreibe enorme Steigerungen der Rentenbeiträge gesetzlich fest, sagte FDP-Sprecher Vogel. "Ich bin überzeugt, Stabilisierung der Rente kann nicht bedeuten, wir erhöhen einfach die Beiträge für die arbeitende Mitte und für die Jungen immer weiter." Die Liberalen drängen stattdessen auf eine noch höhere Kapitaldeckung in der Rentenversicherung, also für das Anlegen von Geld an der Börse. Die Reform enthält einen Einstieg in diese Form der Finanzierung.