Nach dem Vorfall in der Ostsee verstärkt die Nato ihre Patrouillen in der Region unter deutscher Beteiligung. Das Verteidigungsbündnis will mit Kriegsschiffen, Aufklärungsflugzeugen, Satelliten und Drohnen bei der Mission "Baltic Sentry" (etwa: baltischer Wachposten) den Ostseeraum überwachen, erklärte Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Zur Zahl der beteiligten Schiffe wollte sich Rutte nicht äußern, um "den Feind nicht noch klüger zu machen, als er ohnehin schon ist".

Auch Deutschland wird sich daran nach den Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz beteiligen. Der SPD-Politiker kündigte an, Deutschland werde sich "mit all dem, was wir an Möglichkeiten der Marine haben" an der Mission beteiligen.