Einen großen Anteil daran haben die sogenannten Balkonkraftwerke: 2023 seien in Deutschland rund 270.000 Steckersolargeräte neu in Betrieb genommen worden ‒ vier Mal so viele wie 2022. Unklar ist angesichts der Haushaltskrise allerdings, was aus der staatlichen Förderung wird.