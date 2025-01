Donald Trump ist zum zweiten Mal Präsident der Vereinigten Staaten und dieses Mal will er seine Macht so zementieren, dass er nie wieder vor ein Gericht zitiert werden kann. Seine leitenden Motive sind unter anderem ein privater Rachefeldzug, Geld- und Machtgewinn. Seine Gegner: die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit der USA. Beide drohen unter die Räder zu kommen.

Gut möglich, dass Trumps Versuche der Einflussnahme auf Behörden und Gerichte in den kommenden Jahren noch gezielter erfolgen werden als in seiner ersten Amtszeit. Dafür spricht, dass Trumps Partei auf Linie und sein Berater-Team besser vorbereitet ist. Noch dazu hat der alte und neue Präsident mit einem deutlichen Sieg bei den US-Wahlen bewiesen, dass eine große Mehrheit der Amerikaner für seinen Politikentwurf steht. America First, Welt und Bedenken second.