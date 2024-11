Kamala Harris war ein wenig heiser. Sie schien zu schlucken, blieb beherrscht, doch diese Rede, das sahen viele Millionen Menschen, fiel ihr schwer. Eine gute Rede wurde es, womöglich ihre bislang beste. Dass Kamala Harris diese Rede an jenem Ort hielt, an dem sie eigentlich ihren Sieg hatte feiern wollen, vor der Howard Universität in Washington, D.C., und dass sie diese Rede an jenem Tag hielt, an dem ihre Niederlage besiegelt war, das allerdings hatte etwas Tragisches. Sie gestand die Niederlage ein, sagte eine konstruktive Machtübergabe zu, versprach, dass der Kampf nicht zu Ende sei.