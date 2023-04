Der Deutsche Ethikrat plädiert für eine Pause in der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI). Die Vorsitzende Alena Buyx sagte MDR AKTUELL, sie halte ein solches Moratorium für sinnvoll. Das hatten zuvor bereits zahlreiche Unternehmer und Experten in einem offenen Brief gefordert – darunter Apple-Gründer Steve Wozniak und Tesla-Chef Elon Musk.