MDRfragt Schlechte Verbindung größtes Hindernis für Nutzung von Bus und Bahn

Dabei beschrieben viele MDRfragt-Mitglieder auch, was schlechte Verbindungen in der Praxis für sie bedeuten. Eine Befragte – Antje, Jahrgang 1973, aus dem Erzgebirgskreis – beschrieb ihre persönliche Situation so: Mit dem Auto brauche sie 25 Minuten zur Arbeit und könne um 6 Uhr anfangen – wenn sie mit dem Bus zur Arbeit fahren will, kann sie frühestens 6.10 Uhr mit dem ersten Bus des Tages starten – und sei erst 7.45 Uhr auf Arbeit. Zudem verweist sie darauf, dass es an Wochenenden de facto unmöglich ist, auf Bus und Bahn zu setzen: "Am Wochenende fährt bei uns gar nichts. Der ÖPNV ist fast nur auf Schüler ausgerichtet."